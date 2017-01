Tallinna lennujaam udu korral lennukite maandumispaiga valikul kaasa ei räägi

Kui ilmastikutingimused on Tallinnas maandumiseks liiga kehvad, teevad lennufirmad vastavalt oma kokkulepetele varulennuvälja valikul ise otsuse, Tartu lennujaam ei suudaks aga väiksuse tõttu kõiki suuri lennukeid vastu võtta, ütles Tallinna lennujaama avalike- ja välissuhete juht Priit Koff.

Reedel oli Tallinnas udune ilm ning mitu siin maanduma pidanud lennukit suunati ümber Soome, Rootsi ja Taani lennujaamadesse. Kuigi Eesti reisijaile oleks mugavaim varumaandumispaik Tartu, ütles Priit Koff ERRile, et varulennuväljad valib iga lennufirma eraldi ning lõpliku otsuse teeb piloot, lähtudes sellest, kui palju tal kütust jätkub ja millised on eri paigus ilmastikuolud.

"Iga lennufirma sõlmib ise lennujaamadega lepingud, seal on vaja mingisuguseid teatud teenuseid tagada neile sellisteks puhkudeks, teatud võimekust ja kõike muud sellist. Tartu ilmselgelt on väiksem lennujaam ja ei ole võimeline vastu võtma kõiki suuri lennukeid, kes Eestisse lendavad," nentis Koff.

Ta lisas, et Tartu lennujaam ei ole 24 tundi ööpäevas päris samadel alustel avatud nagu Tallinna lennujaam. Ka on seal lühem maandumisrada.

"Selles mõttes on Tartus see olukord natukene teistsugune. Kõiki lennukeid ei saa sinna vastu võtta, aga nagu ma ütlesin, iga lennufirma ise on leidnud endale varulennuvälja - kes eelistab Riiat, kes Helsingit. Ka piloot otsustab, kuhu tal on tol hetkel lihtsam ligipääs," sõnas lennujaama esindaja.