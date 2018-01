Tallinna kooli valvuri käitumine hulkuva koeraga šokeeris õpilasi

Tallinna Lilleküla gümnaasiumis põhjustas täna hommikul palju emotsioone hulkuv koer. Lapsed on häiritud, sest nende kinnitusel peksis kooli valvur sõbralikku suurt koera laste nähes jalaga, kooli valvur ütleb, et see pole tõsi - ta vaid tõrjus koera, et kaitsta lapsi.

Täna hommikul veidi enne kella 8, mil enamik õpilasi koolimajja saabus, ilmus Lilleküla gümnaasiumi ette suuremat kasvu musta-valgekirju koer, kel kaelarihm kaelas. „Ta oli väga sõbralik ega kartnud inimesi,” rääkis üks juhtumit pealt näinud kooliõpilane. „Koer hakkas urisema alles siis, kui valvur - vanem meesterahvas – lõi teda mitu korda jalaga. Seda nägi pealt palju lapsi, kes olid koolimajja sisenemas.” Õpilane nentis, et nooremad lapsed olid vaatepildist väga häiritud ja vaatasid peksmist hirmunult pealt. „Ka minul oli seda väga ebamugav näha ja ma ei pea seda käitumist õigeks,” ütles õpilane. „See annab lastele väga halba eeskuju.” Kooli valvur Toomas selgitas, et ta ei peksnud koera, vaid tõrjus teda jalaga vehkides ning pihta ei löönud. „See oli suur koer, lühematel lastel näo kõrgune ja hüppas lastele peale. Lapsed olid hirmunud. Ma tegin jalaga löögi imitatsioone, et teda minema ajada,” ütles valvur. „Pihta ma talle ei saanud. Mis ma pidin siis tegema, kas käed tasku panema ja vaatama, kuidas lapsed hammustada saavad?” Valvur nentis, et tal on hea meel, et ükski laps kannatada ei saanud. Koerale kutsus kool järele loomade varjupaiga, kuid selleks ajaks oli koer juba kadunud. Loe veel Õpilane aga väidab kategooriliselt, et ta nägi, kuidas valvur koerale pihta lõi. "Koer oli sõbralik ja lapsed olid temast pigem huvitatud. Minu silme all lõi valvur koera jalaga."