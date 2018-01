Tallinna kõnniteed võivad täna õhtul muutuda liuväljaks

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles, et ilma soojenedes ja vihmasaju kohale jõudes võivad Tallinna kõnniteed täna õhtul liuväljaks muutuda.

"Tuisku on olnud päris palju, aga õnneks sademed pole väga suured olnud. Sellist peenikest lund on pudistanud terve päeva, aga mitte midagi hirmsat. Sellega on toime tuldud, ma ütleksin," ütles Sulg Delfile.

Puistureid ja sahkpuistureid oli Sule kinnitusel täna Tallinna tänavatel lund koristamas ja libedust tõrjumas 39, kõnniteedel ja rattateedel töötas 31 traktorit, lisaks puhastas kokku 73 inimest käsitsi ühistranspordipeatusi, treppe ja ülekäiguradasid.

"Vanalinnas käib lume väljavedu täie hooga," sõnas Sulg. "Kui lumesadu peaks nüüd kohe järgi jääma ja temperatuur plussi jõudma, siis on vaja vabastada kõik lumehangede alla jäänud restkaevud, et vesi saaks hakata ära jooksma, homseks päevaks näitab siin päris korralikku vihmasadu," lisas ta.

"Keerulisem on ilmselt kõnniteedega-rattateedega, kus kaevusid ei ole ja maa on külmunud, et sealt peab siis seda vett hakkama kuhugi tee äärde lükkama," nentis sulg.

"Õhtused liikumistingimused ja ka homsed on jalakäijate jaoks päris keerulised. Kuna praegu maa on veel külmunud, siis ilmselt esimene vihm, mis maha sajab, külmub mingil hetkel," lisas ta. "Sõltubki nüüd, kui palju seda parasjagu peale sajab. Mingil juhul võib ka päris liuväli olla."