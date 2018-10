Tallinna kommunismiohvrite memoriaali juurde hakkab homsest pääsema ka liinibussiga

Alates homsest lisandub Tallinna bussiliinidele number 1A Viru keskus–Viimsi keskus, number 5 Männiku–Metsakooli tee, number 8 Viru keskus–Äigrumäe, number 34A Viru keskus–Muuga aedlinn ja number 38 Viru keskus–Muuga uus peatus nimega Mälestusvälja, mis asub kommunismiohvrite memoriaali vahetus läheduses.

Maarjamäel asuv kommunismiohvrite memoriaal avati 23. augustil, üleeuroopalisel totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeval. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks rajatud kommunismiohvrite mälestuspaik koosneb kahest osast: „Teekond ja „Koduaed“. Esimene on mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud enam kui 22 000 elu kaotanud inimese nimed, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ning kelle matmiskoht on enamasti teadmata. See koridor sümboliseerib totalitaarse režiimi armutust ja inimvaenulikkust. „Koduaia“ rahu ja turvalisust annavad edasi park õunapuudega ning mesilased memoriaali pargipoolsel seinal.

Eesti kommunismiohvrite memoriaali tellijaks oli justiitsministeerium ning seda haldab Riigi Kinnisvara AS. Memoriaali rajanud konsortsiumisse kuuluvad Haart Ehitus OÜ, Verston Ehitus OÜ ning GRK Infra AS.