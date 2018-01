Tallinna kesklinna koolid ei kiirusta koolikatsete lõpetamisega

Gustav Adolfi Gümnaasium (GAG) teatas, et lõpetab vastuvõtukatsed 1. klassi. Teised 1. klassi õpilasi katsetega võtvad kesklinna koolid nendest loobuda ei soovi.

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar teatas, et kui GAG on oma vastuvõtu tingimusi muutnud, siis see on antud kooli otsus.

"Tallinna Reaalkool jätkab 1. klassi vastuvõtmist kooliküpsusuuringu alusel, mis sisaldab vestlust, praktilist tööd ning mängulisi tegevusi.

Kuna kooli 1. klassi soovijaid on enam, kui õppekohti, siis jätkame väljatöötatud meetodi kasutamist," kommenteeris Saar.

Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi ütles, et katsete küsimus on igal kevadel teemaks. "Minu seisukoht on kõigi aastate jooksul olnud, et tuleb vaadata, miks ühte või teise kooli on vanemate soov suurem ja see ära lahendada. Seni, kuni vanematel puudub usaldus kodule lähemal oleva kooli vastu, jääb teema päevakorda," ütles Kruusimägi.

Lapsele kooli valimine rahvastikuregistris registreeritud elukoha järgi tekitab samuti igasugu manipulatsioone, näiteks registreeritakse ühte sauna paarkümmend last. Seetõttu leidiski Kruusimägi, et tuleb tõsta koolides kvaliteedi, seeläbi ka vanemate usaldust ja siis küsimus kaob päevakorrast.

Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond lausus, et neil on katsed ühte 1. klassi pääsemiseks, tegemist on vana traditsiooniga ja ta ei näinud põhjust selle muutmiseks. Kuidagi tuleb tema sõnul lahendada olukord, kus kooli tahtjaid on rohkem kui kohti.

Koolikatsed on tema sõnul vajalikud, et ka kaugemal elavatel lastel oleks võimalus 21. Koolis õppida.

Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi ütles ERR-ile, et küsimus on selles, kuidas teha valik, kui ühte 25-30 kohaga klassi tuleb teha valik 300-400 lapse vahel. Idee panna lapsed kodulähedasse kooli ei ole Leesi hinnangul samuti hea.

"Tänapäeva maailmas võib lapsel olla mitu kodu, tal võib olla kodu kesklinnas, äärelinnas ja maal. Ja mis seal salata, metropoolsed koolid, teatrid ja kontserdid meelitavad ju rohkem kui perifeersed. On selge, et soov panna oma laps kesklinna õppima jääb alati ja mingisugune lahendus tuleb leida," tõdes ta.