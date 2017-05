Tallinna keskkonnaameti juhi sõnul Nõmme prügiprobleem laheneb, nõmmekad selles nii kindlad pole

Kuigi Tallinna keskonnaameti juht Relo Ligi väidab, et paari päeva jooksul on Nõmme prügiprobleem paranenud, on siiski ikka veel paljudel nõmmekatel probleeme ning nad ei loobu oma plaanist viia 50 kotti Tallinna Linnavalitsuse ette, kui probleem kiiremal korral lahendust ei leia.

Nõmmekad lubasid panna 50 prügikotti Tallinna Linnavalitsuse ette, kui juba pikemat aega kestnud prügiprobleem ei lahene. Täpset aega pole veel teada,aga kindel plaan on olemas.

"50 prügikoti annetajad on koos, aga viime siis, kui meie poolt antud tähtajad mööda saavad ja asjad ikka korras ei ole," ütles aktsiooni eestvedaja Tiit Kruusalu.

Tänu nõmmekate kirjale võttis nendega ühendust Tallinna keskonnaameti juht Relo Ligi, et koos arutada, kuidas probleemi saaks lahendada. Kruusalu sõnul möödus kohtumine rahumeelselt, aga kõike probleeme see ei lahendanud.

Relo Ligi ise väitis Delfile, et olukord on paremuse poole liikunud. "Teeme nõmmekatega koostööd. Eile ja täna on küll vedu täitsa teisel tasemel toimunud."

Ta soovitas kodanikel, kellel on veel probleeme, saata talle konkreetsed aadressid ning kinnitas, et ka nende probleemid saavad kindlasti lahendatud.

Nõmmekate ähvarduse kohta ütles Ligi, et neil õnnestus tähtaega pikendada ja nad saavad aega selle nädala lõpuni.

Kruusalu seda väidet ei kinnitanud. "Ei näe põhjust seda pikendada. Niigi on palju neid rahulolematuid, kes arvavad, et me oleme liiga palju aega andnud."

Kruusalu selgitas veel, et tema ise ei saa otsust langetada kõikide nõmmekate ees, kes on juba aktsiooniga ühinenud. Ta nõustus, et natukene on probleem lahenenud, aga eile ja täna on ikka olnud probleeme prügiveoga.

Kruusalu sõnul on probleemiks ka see, kes korraldab jäätmete äravedu. Hetkel hakkab prügivedu korraldama AS Tallinna jäätmete taaskasutus, mis tähendab, et Tallinna Linn maksab Baltic Waste Managementile ja selle raha eest ostab BWM Tallinnale kuuluvalt aktsiaseltsilt teenuse sisse.

"Seal me jäimegi erinevatele arvamustele," seletas Kruusamaa. "Milleks on vaja selline sisetehing, selline kunstlik ripats? See on lihtsalt maksumaksaja raha raiskamine."

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuud, kellele oli kiri suunatud, ei ole Delfi kätte saanud. Oleme kahe päeva jooksul korduvalt helistanud, enamus kordadest ei võeta vastu ning kui võetakse, siis alati saame kas lubaduse, et helistatakse hiljem tagasi või ei ole tal aega meiega rääkida.

Ka Kruusalu rõhutas, et nõmmekad soovivad tegevuskava just Sarapuu poolt, sest kiri oli temale adresseeritud.