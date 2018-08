Tallinna keskkonnaamet korraldab riigihanke botaanikaaia palmimaja projekteerimiseks

Tallinna botaanikaia pressiteate järgi on1998. aastal valminud Tallinna Botaanikaia palmimaja seisukord 20 aasta jooksul halvenenud sedavõrd, et tuleb ette võtta kapitaalremont. "Palmimaja on Tallinna linnas ainulaadne hoone, mille korrasolek on vältimatult vajalik nii botaanikaaiale kui kogu linnarahvale. See on koht, kus tutvustatakse eksootilisi taimi ja igaüks saab ka talvisel ajal rohelust nautida," seisab pressiteates.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on palmimaja rekonstrueerimist juba mõnda aega oodatud. "Nüüd võetakse väsimusmärke ilmutava hoone kapitaalremont ette. Hoonestuse korrastamine on siiski vaid üks osa asutuse laiemast kaasajastamisest, mille tulemusena vastab botaanikaaed paremini külastajate ootustele ja vajadustele,” ütles Izmailova pressiteates.

Kuivõrd tegemist on erilise sisekliimaga ehitusobjektiga, siis oodatakse hankes osalema kogemustega erialaspetsialiste. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. august.