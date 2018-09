Tallinna keskerakondlik linnavõim kulutab korruptsioonivastase strateegia loomiseks pea 70 000 eurot

Mais sõnas Tallinna linnapea Taavi Aas, et Sõle Spordikeskuses toimunu on kahetsusväärne ning korruptsioonil pealinnas kohta ei ole. Linnapea kinnitusel oli loomisel korruptsioonivastase võitluse programm selliste juhtumite minimaliseerimiseks.

Linnavolikogu Isamaa fraktsioon tegi arupärimise, kus uuris strateegia koostamise kohta. Vastuses märkis Taavi Aas, et töörühmal on kavas esitada korruptsiooni ennetamise abinõud Tallinna linnavalitsusele tänavu detsembris. Strateegiadokument avalikustatakse. Selle koostamisel on koostööpartneriks Soraineni advokaadibüroo.

Küsimuse peale, kui suur on strateegia koostamise kulu, kostis Aas: "Linna 2018. aasta eelarves on strateegia koostamise kuluks planeeritud ligikaudu 57 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Töö lõplik maksumus kujuneb töömahu põhjal ja sõltub analüüsitavate üksuste hulgast, mille hindamise vajadus selgub strateegia koostamise käigus." Koos käibemaksuga on summa 68 400 eurot.

Tallinna linnavõimu kimbutanud korruptsiooniskandaalidest saab pikemalt lugeda SIIT.