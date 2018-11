Tallinna jõuluturg avatakse tuleva nädala reedel

Jõuluturgu korraldab 5+ Capital OÜ ja see on avatud pühapäevast neljapäevani kella 8–22 ning reedel ja laupäeval kella 8–23; 31. detseambril on jõuluturg avatud kella 8-st kuni kontserdi lõpuni 1. jaanuaril kell 2.30.

Jõuluturu inventari hakatakse paigaldama juba sel reedel vahetult pärast jõulukuuse püstitamist neljapäeva pärastlõunal.

Ajaloolisel linnaväljakul kõrguva jõulupuu all ootavad iga päev külastajaid tuledesäras väikesed müügipaviljonid. Kaubeldakse jõuluteemaliste käsitööesemete ja suveniiridega, jõulumaiustustega, soojade suupistete ning jookidega. Lapsi rõõmustavad karusellid ja jõuluvana.

Jõuluturu kultuuriprogrammi pakutakse reedeti ja laupäeviti kella 16–19, pühapäeviti kella 12–15.