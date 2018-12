Tallinna järgmise aasta eelarves tõusevad mitmed sotsiaaltoetused

Tallinna 2019. aasta eelarves ette nähtud tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud (31,7% kulude kogumahust), järgnevad linnatranspordi (16,7%) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud (12,6%).

„Tallinna järgmise aasta eelarves on suurt rõhku pööratud sotsiaalsele poolele,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. „Oleme suurendanud mitmeid olemasolevaid sotsiaaltoetuseid ning loonud ka täiesti uusi sotsiaalteenuseid – eesmärgiks on, et mitte keegi ei tunneks end Tallinnas üleliigse või kõrvalejäetuna.“

Näiteks paraneb Mihhail Kõlvarti kinnitusel puuetega laste lähedaste olukord – kui varem on hooldajatoetust suurendatud mõne euro kaupa aastas, siis nüüd tõuseb see toetus raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole. Puuetega laste toetuse määr kasvab uuest aastast 100 euroni. Samuti hakatakse uuest aastast maksma kaksikute sünni puhul sünnitoetust praeguse 640 euro asemel 1000 eurot pere kohta.

„Järgmise aasta eelarve rõõmustab kindlasti pea kümnendiku võrra kerkivate töötasude alammääradega ka haridus-, noorsoo- ja kultuuritöötajaid, samuti tõusevad 10% võrra linna sotsiaalhoolekandeasutuste hooldustöötajate ja psühholoogide ning 6% võrra ühissõidukijuhtide palgad,“ loetles Mihhail Kõlvart.