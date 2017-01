Tallinna Jaani koguduse õpetaja pälvis ajaloolise kuldristi

Peapiiskop Urmas Viilma andis täna Tallinna praostkonna praostile ja Tallinna Jaani koguduse õpetajale Jaan Tammsalule üle ajaloolise kuldristi, mille kandmise õigus on tal nüüd kuni elu lõpuni.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teenete kuldrist anti Jaan Tammsalule seoses 30. ordinatsiooniaastapäevaga ning ustava teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

„Bruno Hasselblatt asus teenima seda kogudust sada aastat tagasi. Ühel hetkel otsustas kogudus kinkida talle kuldristi. Selle risti teisel küljel, mis rahvale ei ole nähtav, on aastaarv 1867 tähistamaks koguduse loomise aega," rääkis peapiiskop Urmas Viilma risti üle andes.

Ristil on kirjakoht esimesest Peetruse kirjast, neljandast peatükist, salmid 10 ja 11: „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti!“

"Need sõnad hakkavad saatma, Jaan, ka sind selle ristiga koos. Sa oled käinud Issanda teel 30 aastat ja tegelikult on see see põhjus, miks me täna siin oleme: teenimisülesanne, mille Issand on andnud, see kutse, millele sa oled vastanud," rääkis Viilma.