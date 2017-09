Tallinna haridusamet: GAG-i uue õppehoone puudused on enamjaolt likvideeritud

Septembri alguses viibis Gustav Adolfi gümnaasiumi Kotzebue majas õppetöö, sest päästeameti märkuste tõttu ei saanud hoone kasutusluba. Nüüdseks on probleemid lahendatud?

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas GAG-i uuele hoonele kasutusloa 4. septembri õhtul, ent ehitisel oli siis veel puudusi. Näiteks nõudis päästeamet, et tuleb esitada ekspertarvamus evakuatsiooni kohta ja koostada täpsustustega sprinklersüsteemi teostusprojekt.

Päästeametist öeldi toona Delfile, et märkustes pole midagi erakorralist, küll aga on selge, et hoone omanikud peavad puudused võimalikult kiiresti likvideerima.

Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Leini Jürisaare sõnul on päästeameti poolt esiletoodud puudused nüüdseks enamjaolt likvideeritud. "Sprinklersüsteem on igapäevaselt töökorras, tegeletakse veel lõpuelementide asukohtade korrigeerimisega ning järgnevatel nädalatel kooskõlastatakse ka see päästeametiga," sõnas Jürisaar.

Uusi kitsaskohti koolimajas avastatud ei ole.

Õppetöö algas hoones 5. septembril. Kokku õpib Gustav Adolfi gümnaasiumi Kotzebue majas 560 õpilast.