Tallinna Filharmoonia ja Aitan Lapsi viivad 500 last balletti vaatama

Heategevusfond Aitan lapsi kutsub koostöös Tallinna Filharmooniaga esmakordselt Birgitta Festivalile 500 vähekindlustatud perede ja lastekodude last, kes saavad võimaluse näha maailma esimest kogupereballetti "Karlsson lendab...".

Laupäeval Tallinnas Pirita kloostri varemetes etenduva maailma esimese kogupereballeti "Karlsson lendab…" on loonud Läti helilooja Juris Karlsons ning seda esitab Läti Rahvusballett. Kaks tundi kestvas etenduses saavad nii suured kui väikesed lustida koos Karlssoni, Väikevenna, Majasoku ning Fille ja Rullega. Lavastuses juhtub kõike: joostakse mööda katuseid, süüakse Väikevenna kaheksandal sünnipäeval kaheksat torti, tirriteeritakse Majasokku ning isegi maiustused hakkavad tantsima koos Karlssoniga. See on lavastus, kus kohtuvad fantaasia ja reaalsus.

See suur ja südamlik lugu sõprusest on ühtmoodi tore elamus nii suurtele kui väikestele. Seepärast otsustas Heategevusfond Aitan Lapsi koos Tallinna Filharmooniaga kutsuda seda vaatama 500 vähekindlustatud last, kel muidu poleks võimalik ainulaadsest kogupereballetist osa saada.

"Keskmiselt kogume ühes kuus annetajate toel enam kui 10 000 eurot. Nii oli tänavu kevadeks viimase 6 aastaga fondi kogunenud pea 600 000 eurot. See on väga märkimisväärne summa, millega oleme saanud pakkuda lastele teatri- ja kunstielamusi. Lisaks paljudele teistele meie ühisprojektidele on koostöö Tallinna Filharmooniaga jälle üks tore võimalus pakkuda Eesti lastele kultuurielamusi," ütles SA Aitan Lapsi nõukogu liige Rauno Raal.

Heategevusfond käivitas projekti "Aitan Lapsi" 2011. aastal koostöös Eesti Pandipakendi, Tomra Balticu ja teistega lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Sellest ajast alates on inimesed teinud pandipakendi automaatide kaudu annetusi enam kui 600 000 euro väärtuses ja teatrit on saanud külastada ligi 70 000 vähekindlustatud last.