Tallinna endine abilinnapea Kaia Jäppinen veetis eelmisel aastal purjus peaga sõitmise eest kaks päeva arestimajas

Tallinna endine abilinnapea, praegune Tallinna Linnahalli ASi juhatuse liige Kaia Jäppinen jäi 25. juunil 2016 politseile vahele purjus peaga autot juhtides. Järgnevad paar päeva veetis ta arestimajas.

Jäppinen rääkis, et oli tuttava juures Tabasalus ja tal oli vaja koju saada. Peale tema auto kinnipidamist ütlesid politseinikud talle, et neile helistati ja teatati, et Jäppinen võib olla joonud.

"Oli peredraama või kuidas seda nimetada ja need inimesed, kes tahtsid, et mul läheks halvasti, teatasid politseisse," ütles Jäppinen. Ta ütles, et politseisse teatajad polnud need tuttavad, kelle juures ta Tabasalus oli, aga olid selle perekonnaga seotud.

Joovet mõõdeti Jäppineni sõnul alla kriminaalse joobe piiri. Jäppinen mõisteti süüdi karistusseadustiku paragrahv 424 (joobes juhtimine) järgi. Kohtuotsuses pole kirjas, milline joove tal mõõdeti.

Peale kinnipidamist viidi Jäppinen kesklinna arestimajja, kus ta veetis järgmised kaks päeva. 27. juunil tegi kohtunik Margot Mikler tema suhtes otsuse ja ta vabanes kohtusaalis.

Jäppineni karistati rahalise karistusega 1500 eurot. Kuna asi lahenes lühimenetluses ja Jäppinen oli veetnud kolm päeva arestimajas, vähenes rahaline karistus 910 euroni. Jäppinenilt mõisteti välja sundraha 322,50 eurot.

"Olen tänaseks selle karistuse ära kandnud, olen trahvi ära maksnud. Arvan, et sellega peaks see asi ühel pool olema," lausus Jäppinen.

"Ära istu rooli, kui oled tarbinud alkoholi," ütles ta lõpetuseks.

Jäppinen kandideerib Keskerakonna nimekirjas Nõmmel. Jäppinen oli Tallinna abilinnapea aastatel 2004-2010.