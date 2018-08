Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder pätikampadest linnatänavail: kui politsei ei suuda turvalisust tagada, peab seda tegema linn

"Pätistunud noored on kindlasti pealinna suur murekoht ning sellega tuli tegelikult tegeleda juba eile. Oleme kahtlemata hiljaks jäänud, sest praegu tegeleme üheskoos tagajärgedega," kommenteeris olukorda Tallinna linnatänavatel Mölder.

Nii politseiametnikud kui ka jõuministrid on öelnud, et probleemile pööratakse väga suurt tähelepanu ja lahenduste otsimine käib. Justiitsminister Urmas Reinsalu on lubanud kokku kutsuda oma valdkonna spetsialistide ümarlaua. Mölderi sõnul ei seisa ka linnavõim käed rüpes.

"Meie jaoks on ülimalt oluline linnakodanike turvalisus ning koostöös munitsipaalpolitsei ja eraturvafirmadega võtame luubi alla kõige probleemsemad kohad," sõnas ta ja lisas, et Mustamäel on juba korrakaitsjatega koostööd alustatud ja ka tulemusi näha. "Kui politsei ei suuda turvalisust tagada, siis peab seda tegema linn."

Küll aga jäi Mölder endale kindlaks öeldes, et probleemiga oleks pidanud tegelema varem. "Olulisel kohal on muidugi probleemide ennetamine, kus väga suur rõhk on koostöö erinevate spetsialistide vahel – see puudutab nii noorsootöötajaid, koolipsühholooge, sotsiaaltöötajaid, lastekaitseametnikke, õpetajaid, lastevanemaid kui ka loomulikult noorsoopolitseid ja teisi," selgitas ta.

Mölder lisas, et suurt rõhku tuleb panna ka vaba aja veetmise võimaluste leidmisele problemaatilistes piirkondades. "Kui lastel on piisavalt huvitegevusi ja võimalusi oma vaba aega sisustada, siis ka need on olulised märksõnad, mille suunas tuleb paremini tööd teha," märkis ta.