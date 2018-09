Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder: otsus väikese Martini osas on õiglane, linn edasi ei kaeba

LOE KA EKSPRESSI LUGU: Hüljatud Martin pääses lõplikult tädi juurde. Miks elas väike poiss üle 400 päeva turvakodus?

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul tunneb ta rõõmu õiglase kohtuotsuse üle, kuid nendib, et kogu loo lahendamine võttis aega lubamatult kaua. „Kolmapäevane kohtuotsus on väga positiivne ning kindlasti ei planeeri linn seda edasi kaevata. Mul on aga väga kahju, et see lugu lubamatult kaua kestis ning suure osa sellest põhjustas Tallinna linna asjaajamine,“ ütles Mölder.

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats märkis, et Martini juhtum olnud kahtlemata kõigile osapooltele väga keeruline. Külastades augustikuu lõpus koos abilinnapeaga poisi tädi pere, mõistsime ühiselt, et tädi perel on väga head tingimused ja eeldused väikse poisi kasvatamiseks ning selgus, et lastekaitsetöötajad on selle juhtumi valguses teinud lubamatuid vigu,“ nentis Laats, „Selge on see, et juhtumiga tegelenud ametnikud oma ametikohal tööd jätkata ei saa.”