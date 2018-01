Tallinna abilinnapea: pidevaid kaklusi Tallinna kodutute öömajades ei toimu

Tallinna sotsiaalvaldonna eest vastutava abilinnapea Tõnis Mölderi kinnitusel on olukord kodutute öömajades kontrolli all ning pidevaid kaklusi ega kallaletunge seal ei toimu.

„Öömajades töötavad nii sotsiaalassistendid kui ka turvatöötajad. Kohad on jagatud nii, et vanemad ja haigete jalgadega mehed on all ja nooremad ning tervemad üleval. Klientidel on lukustatavad kapid, mille võtmed on sotsiaalassistendi käes ning kapp avatakse ja suletakse vaid kliendi juuresolekul,” rääkis Mölder Delfile.

„Kodutud ei ole homogeenne grupp, nende hulgas on esindatud erineva taustaga inimesi – nende seas on ka sõltuvus- ja psüühikahäiretega inimesi. Tõepoolest ei olukord lihtne, kuid on kontrolli all, seal on turvaline ning rahulik,” kinnitas Mölder. „Sellegipoolest töötab Tallinna linn selle nimel, et olukord muuta paremaks ning samuti tuleb analüüsida töötajate ja juhtide töö tõhusust,” lisas ta.

Mölderi sõnul ei ole kodututel lubatud alkoholi öömajja tuua. „Kinnitame, et mingisuguseid pidevaid kaklusi ja kallaletunge öömajades ei toimu. Samuti on olemas videovalve,” kinnitas ta. „Mõningatel klientidel tekib kindlasti aja möödudes nii-öelda vabaduseiha, sest varjupaigas tuleb arvestada teiste inimestega ning ei saa erinevad mõjuaineid ei saa tarvitada,” nentis ta.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab kodutust Sergeist, kes eelistab sarnaselt mitmetele teistele kodututele öömajas ööbimise asemel elada lageda taeva all, sest öömajad pole piisavalt turvalised ning esineb kaklusi ja isiklike asjade röövimist.