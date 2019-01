Tallinna abilinnapea Izmailova ei kavatse sündiva lapse tõttu töölt eemale jääda

Mõnevõrra üllatuslikult pakkus Keskerakond 2017. aastal peale kohalikel valimistel ainuvõimu saavutamist koalitsioonilepingut ja ühte abilinnapea kohta Roheliste erakonnale, millel pole linnavolikogus ühtegi kohta. Abilinnapea kohale asus erakonna juht Izmailova.

Rohelised teatasid Delfile, et Izmailovale asendaja otsimine pole plaanis. "Me pole seda tõepoolest arutanud, sest tänapäeval naised ei pea dekreeti minema ja tõenäoliselt on tegu eelarvamusega. Züleyxa Izmailova ei ole planeerinud töölt eemale jääda," teatasid Rohelised.

Izmailova on ka Roheliste peaministrikandidaat märtsikuistel valimistel.

Izmailova abikaasa on erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige ja peasekretär Joonas Laks. Neil on varasemast kaks last, poeg ja tütar.