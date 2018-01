Tallinn tõstis lasteaedade kohatasu

Lasteaedade kohatasu tõuseb Tallinnas sel aastal neli eurot. Kui eelmisel aastal oli kohatasu 57 eurot, siis uuest aastast on see 61 eurot, ujulatega lasteaedades aga 67 eurot.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks olla kuni 20 protsenti alampalgast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2 protsenti alampalgast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4 protsenti.

Selle aasta algusest on alampalk 500 eurot.

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit tasuta.