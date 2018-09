Tallinn toob kampade vähendamiseks juurde sporditreenereid ning hakkab ümber kolima peresid

Kokku 9-punktiline programm sündis linna ametite ettepanekute põhjal, pärast linnajuhtide kohtumist politseiga ja ümarlauda sise- ja justiitsministeeriumis.

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles, et pärast augustikuus teravdatud tähelepanu alla sattunud noorte kohati vägivaldseid kogunemisi on linn kavandanud tervet rida erinevaid meetmeid, kuidas noorte ja linlaste turvalisus tagada. „Võtame asja väga tõsiselt. Ei aita ainult sellest, et avame veel sel aastal kolm uut välispordiväljakut, probleemsete noortega tuleb eraldi ja süsteemselt tegeleda,“ ütles Aas.

Linnavalitsus otsustas, et lastekaitse töötajad hakkavad tööle politseiga ühes majas ja teevad ka linnas reide koostöös noorsootöötajatega. Uute parkide loomisel või vanade uuendamisel kaasatakse protsessi ka politsei esindajad, et pargid saaksid võimalikult turvalised.

Lasnamäe Raadiku piirkonna probleemidele otsa vaatamiseks ja parimate lahenduste leidmiseks moodustakse eraldi töögrupp, mille esimeseks ülesandeks saab ka piirkonnas täiendavate turvalisusmeetmete rakendamine.

Kui praegu on Tallinnas viis nn mobiilset noorsootöötajat, kes liiguvad linnas eri piirkondades ringi, kus noored kogunevad, on kavas juurde palgata neli noorsootöötajat: kaks Kesklinna piirkonda, üks Põhja-Tallinnasse ja üks Lasnamäele.

Lisaks eelpoolmainitud alaealiste komisjonide loomist, maist-septembrini linnaosade spordiväljakutele treenerite palkamist ja tõhusamat infovahetust politsei ning koolide vahel hakkab linnavaraamet rohkem tähelapanu pöörama probleemsetele perekondadele ning tegelema vajadusel nende perede ümberasutamisega.