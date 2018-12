Tallinn-Tartu maanteel Assaku lähedal juhtus avarii, kolm kannatanut viidi haiglasse

Kella 22.30 paiku teavitati politseid Assaku ja Lehmja vahelisel teelõigul toimunud õnnetusest. Ümbersõit on suunatud Põrguvälja tee kaudu.

Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Peugeot mööda maanteed Tallinna poole ning jäi seni teadmata põhjusel märkamata samas suunas liikunud ja tagant lähenenud sõiduauto BMW juhile.

Toimus kahe sõiduki kokkupõrge ning saadud löögist paiskus BMW otsa kõrvalreal liikunud sõiduautole Hyundai ning Peugeot paiskus paremale kraavi. Haiglasse toimetati BMW roolis olnud mees ja selle kõrvalistmel viibinud naine. Kell 00.15 teatati, et sündmuskohalt toimetati halgasse ka kolmas kannatanu - Hyundai juht.

Politsei otsib konkreetse liiklusõnnetuse tunnistajaid ja palub kõigil, kes juhtusid seda pealt nägema endast märku anda aadressil põhja.lmt@politsei.ee.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Sûndmuskohal on Tallinna minev sõidusuund suletud ja ümbersõit toimub Põrguvälja tee kaudu. Politseinikud on kohapeal liiklust reguleerimas ja liiklejaid abistamas.