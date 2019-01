Tallinn soovib vähendada ilutulestikuga kaasnevaid kahjusid

Enne traditsioonilist aastavahetuse ilutulestikku pöördus erakonna Eestimaa Rohelised Tallinna osakond avaliku kirjaga Tallinna linnavalitsuse poole, selgitades pürotehnikaga kaasnevaid kahjusid inimeste tervisele ja looduskeskkonnale. Oma kirjas leiavad rohelised, et paugutamist tasuks piirata ning teevad ettepaneku, mille kohaselt võiks Tallinn järgmisel vana-aasta õhtul ilutulestiku asendada laser-show ja teiste valguslahendustega.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul seisneb pürotehnika peamine terviserisk suitsuga eralduvates metalli- ja peenosakestes. „Need osakesed on kantserogeensed ja kahjustavad hingamisteid. Aga kahju tekib ka linna ökosüsteemidele ja koduloomadele. Paljud inimesed otsivad siiani taga hirmuga kodust põgenenud koeri ja kasse,“ tõdes abilinnapea.

Samas toonitas abilinnapea Züleyxa Izmailova, et probleemi lahendamisel on oluline koostöö riigiga. „Kui näiteks ilutulestikku saaks osta vaid mõnel aastavahetusele eelneval päeval, kaoks pikalt vältav paugutamine, mis algab juba detsembris. Sellisel juhul on vaja riiklikke piiranguid. Küll aga saab omavalitsus seada ruumilisi piiranguid, kehtestades näiteks ilutulestiku vabad tsoonid, nagu seda on tehtud paljudes Euroopa linnades“ ütles Izmailova.