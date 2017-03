Tallinn saab kolm uut tänavat - Teelise, Tirdi ja Priimurru

Tallinna linnavalitsus määrab homsel istungil nime kolmele uuele tänavale, neist kaks asuvad Nõmme linnaosas ja üks Lasnamäe linnaosas.

Nõmme linnaosas Pääsküla asumis paiknevate tänavate nimedeks saavad aga Teelise tänav ja Tirdi tänav. Teelise tänav kulgeb Pärnu maanteelt ida- ja põhjasuunas ning Tirdi tänav Vabaduse puiesteelt kagu- ja idasuunas.

Vabaduse puiestee ja Pärnu maantee ristmiku ning Pääsküla raba vahelisele endise sõjaväelinnaku alale jäävate hoonete aadressid vajavad korrastamist - sealsed aadressid on ebaloogilised, palju on kasutatud tähtlisandeid ning mitmed Vabaduse puiesteelt juurdepääsu omavad korterelamud on Pärnu maantee aadressiga.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et kõige otstarbekam on määrata seni nimetutele juurdepääsuteedele ametlikud nimed, sest tegemist on iseseisvate tänavatena tajutavate kõrvalharudega, millelt on juurdepääs mitmetele kruntidele, sh olemasolevatele ja perspektiivsetele korterelamutele.

Arvestades Maanteeameti ja tee-ehitusettevõtte TREV-2 asumisega piirkonnas ning ka sellega, et tänav viib Tallinna Täieliku Evangeeliumi Koguduse kirikuni, toetas nimekomisjon Teelise tänava nime.

Loe veel

Nimekomisjon leidis, et ka Vabaduse puiesteelt Pärnu mnt 453d tornelamu juurest kagu- ja idasuunas kulgevale tänavalõigule, mis võimaldab juurdepääsu mitmele korterelamule, on mõistlik määrata omaette tänavanimi. Kuna tänav suundub otse raba suunas, kaaluti nimesid Rabadiku, Rabamaa, Älve ja Tirdi. Nendest eristuvaimaks ja seetõttu sobivaimaks peeti Tirdi tänava nime. Tirt on rabas levinud putukas. Lisaks ei ole Tirdi tänava nimi sarnane ühegi teise Tallinna tänavanimega. Tirdi tänava nimi vastab kohanimeseaduses sätestatud põhimõtetele ja ka Tallinnas väljakujunenud nimevaliku praktikale. Nõmme Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 18. oktoobril 2016.

Lasnamäe linnaosas Väo asumis Väo teelt lääne suunas kulgev tänav hakkab kandma Priimurru tänava nime. Väo teel algusosast lähtuvalt kõrvalharult on juurdepääs vähemalt viiele kortermajale. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon otsustas aadresside korrastamise vajadusega arvestades toetada tööstuspiirkonnas asuvate elamute juurdepääsuteele omaette nime määramist.

Väo tee ääres asunud suured lohud kandsid Priimurru nime ja piirkonnas on juba olemas ka Väomurru tänav, seetõttu otsustati ajaloolise Priimurru nime kasuks. Arvatavasti tulenes see kohanimi üldkasutatavast paemurrust. Iseseisva tänavana tajutavale nimetule harule tänavanime (Priimurru tänav) määramine ühtlustab kohanimede kasutamist ja tagab ka Väo tee leviala vastavuse kohanime vormistamise ja kasutamise korrale. Lasnamäe Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 9. jaanuaril 2017.