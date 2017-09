Tallinn-Riia bussireis jäi ära lõhutud pagasiluugi tõttu, umbkeelne klienditeenindaja ei osanud lahendust pakkuda

Hilineva bussi ja keeleoskamatu klienditeenindajaga hädas olnud reisijad sõitsid lõpuks 250 euro eest taksoga Riiga.

Delfiga rääkis Piret, kellel oli ostetud pilet täna kell 6.30 väljuva Tallinn-Riia Ecolines'i bussi peale. Riiast pidi ta ümber istuma ning lennujaama minema, kust läks tal kell 13.30 lennuk.

Bussi väljumisajaks oli aga tekkinud probleem - purjus välismaine noormees lõhkus ära bussi pagasiluugi, mis enam ise automaatselt kinni minna ei tahtnud. Rikkis pagasiluugi tõttu ei saanud reisi alustada. "Küll need bussijuhid seal sehkendasid, aga korda ei saanud. Üks hetk hakkas olukord juba kriitiliseks minema, sest mina ja kolm reisijat veel pidime Riias lennuki peale jõudma," rääkis Piret. Infot reisijatele ei jagatud ning tunni aja pärast soovitati Piretil hoopiski Ecolines'i kassasse pöörduda.

"Seal oli aga umbkeelne Maria, kes eesti keelt ei osanud. Õnneks olid minuga kaasas inimesed, kellel vene keel paremini käpas," kirjeldas Piret. "Klienditeenindaja ei osanud aga meid kuidagi aidata - ta ütles, et taksot nad küll meile tellima ei hakka ja asendusbussi ka ei tule. See oli absurdne." Lõpuks võtsid Piret ja ta kaaslased ohjad enda kätte ja tellisid endale takso, mis neid 250 euro eest Riia lennujaama viis.

Ecolines'i juhataja Elis Kovaljovi sõnul ei ole temani veel kogu informatsioon jõudnud kuid lubab, et juhtunut uuritakse. "Minu teada oskavad aga kõik klienditeenindajad meil eesti keelt," räägib Kovaljov.

Kovaljovi väitel on neil tingimustes kirjas, et kui reis on tühistatud nende süü tõttu, tagastatakse kogu piletiraha ja kompenseeritakse otsesed kulud, mis kaasnesid reisija jõudmisel bussi lähtekohta, tõendavate dokumentide olemasolul. "Vahel oleme kompenseerinud ka lennupiletid ja hotellikulud," märgib Kovaljov.

Kas Piret saab Ecolines'ist tagasi ka taksole kulunud raha? "Ikka saab!" vastab Kovaljov. Ta lisab, et selleks peab aga kaebuse esitama.