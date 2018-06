Tallinn pole veel augustikuisele triatlonile rohelist tuld näidanud: liikluskorraldus vajab täpsustamist

4. augustil toimub Tallinnas ja selle ümbruses suur triatlonivõistlus. Õigemini peaks toimuma - ametlikult pole linnavõim veel luba andnud.

Delfile laekus vihje, et Tallinn ei andnud augustis kesklinnas toimuvale suurele triatlonivõistlusele veel luba. Segadus oli liikluskorraldusega.

Võistluse korraldaja Ain-Alar Juhanson selgitab Delfile, et küsimus on selles, kuidas on võistluse ajal korraldatud ühistransport. "Oleme transpordiameti inimestega mitmel korral maha istunud ja erinevaid võimalusi arutanud, kindlasti leiame parima lahenduse," sõnas ta. "Koostöö on väga hea olnud ja peagi saame kooskõlastatud," lisas ta, et pole ohtu, et võistlus suisa ära jääks

Võistlus Ironman Tallinn toimub augusti esimesel laupäeval. Võistlus algab 3,8 kilomeetrise ujumisdistantsiga Lennusadama juures. Sellele järgneb kahes ringist koosnev rattadistants 180,2 kilomeetrit, mis viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse. Maraton 42,2 kilomeetrit koosneb neljast ringist ja finiš on Vabaduse väljakul.