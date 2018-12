Tallinn pimeduses! Mustamäel ja Järvel on elektrikatkestus

Foto: Eero Vabamägi

Täna varahommikul on ulatuslik elektrikatkestus Tallinnas Mustamäel ja Järvel. Ka Nõmme elanikud on Delfile kirjutanud, et nendegi kodud on pimeduses.