Tallinn paigaldab Tondirabas juhtunu ajel suurematesse spordirajatistesse elustamisseadmed

Tondiraba spordikeskuses suri eile terviserikke tagajärjel jäähokiväljaku nn vabal jääl sportinud harrastussportlane. Tegevlinnapea Taavi Aas ütles, et Tallinna suurematele spordirajatistele eraldatakse raha esmaste elustamisvahendite soetamiseks.

Seoses sellega, et eile suri Tondiraba jäähalli jäähokiväljakul sportlane, külastasid täna jäähalli Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ja abilinnapea Mihhail Kõlvart, teatas Raepress.

Aas ütles, et juhtum näitab, et spordisaalide haldajatel tuleb veelkord üle vaadata, kuidas võimalike kriitiliste juhtumite puhul tegutsetakse. Tallinna suuremad spordirajatised vajavad tema kinnitusel täiendavalt esmaseid elustamisvahendeid ja Tallinna linnavalitsus teeb lähiajal otsuse, et taoliste seadmete muretsemiseks ja paigaldamiseks suurematesse spordikeskustesse raha eraldada ning kutsub ka eravaldustes olevate spordirajatiste omanikke samu meetmeid üle vaatama.

Kõlvarti sõnul on kõik Tallinna spordikeskused varustatud nõuetekohaste abivahenditega, mille hulka ei pea kuuluma elustamisseadmed. „Kahtlemata võimaldavad edaspidi spordihallidesse paigaldatavad elustamisseadmed kiiremat esmaabi, kuid ka sportlased ise peavad olema teadlikud oma terviseandmetest ja treeningkoormuse valikul oma tervisenäitajatega arvestama,” lisas Kõlvart.

Täna jäähallis toimunud nõupidamisel andsid eilse osas linnajuhtidele selgitusi Tondiraba jäähalli juhataja Jelena Glebova ja turvajuht Priit Paju.

Spordikeskuse juhid selgitasid, et jäähokiväljakul treeninud hokimängijat tabas terviserike. Juhtunule reageerisid kohe kolm jäähalli töötajat, kes alustasid kohe esmaabiga ehk kaudse südamemassaažiga. Samal ajal suheldi telefoni teel häirekeskusega ja esmaabiga jätkati kuni kiirabi saabumiseni.

Tondiraba spordikeskuse administratiiv- ja turvatöötajaid on koolitatud esmaabi andma juhuks, kui jäähalli teenuseid kasutatavate inimestega peaks midagi juhtuma. Spordikeskus on varustatud nõuetekohaste abivahenditega.

Rahvarohkete spordi ja kultuuriürituste korral, mis toimuvad Tondiraba spordikeskuses, on alati kaasatud täiendavad jõud, osutamaks kohe esmaabi. Suurürituste raames kaasatakse nii kiirabi kui ka meditsiinivõimekusega turvateenust.

Tallinna linna juhid avaldavad kaastunnet lahkunu omastele ja lähedastele.