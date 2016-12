Tallinn paigaldab esmakordselt uusaastapidutsejate kaitseks tõkked

Tallinn paigaldab tänavu uusaastapidustuste ajaks kesklinna esmakordselt teetõkked, et kaitsta jalakäijaid ja reguleerijaid.

Tallinna transpordiamet teatab, et Kaarli puiesteel on jalakäijate ohutuse huvides liiklus uusaastaööl kõigis suundades suletud alates kella 23.30-st kuni kella 00.30-ni. Samuti on ilutulestiku korraldamise tõttu suletud Komandandi tee alates kella 21.30-st kuni 00.30-ni.

Tavatranspordile on piirangud Pärnu maanteel G.Otsa tänava ja Sakala tänavate vahelisel lõigul. Kõigil tänavatel tagatakse läbipääs ühistranspordile, välja arvatud taksodele, samuti politsei- ja päästesõidukitele.

Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa lisas, et esmakordselt kasutatakse katseliselt jalakäijaid ja reguleerijaid kaitsvaid liikluskorraldusvahendeid, millede paigaldamine algab 31. detsembril kella 19-st. Üritusele tulemisel on soovitatav sõiduk parkida Vabaduse väljakust kaugemale või kasutada ühistransporti.

Klaasvitriin Vabaduse väljaku Harju tänava poolses servas kaetakse uusaastasündmuste ajaks kaitsekattega, samuti suletakse aiaga ligipääs trepile ja platsile Vabadusristi juures. Väljakule paigaldatakse täiendavad prügikastid ja käimlad. Kohal on ka kiirabibrigaad.

Tallinna Kesklinna valitsus korraldab uusaastaööl Vabaduse väljakul traditsioonilise ilutulestiku ja tasuta kontserdi linnarahvale.

Tund enne aastavahetust, kell 23 tuleb lavale ansambel Cartoon. Keskööl toimub ligi kümneminutine ilutulestik, mille tegijaks on Hansa Ilutulestikud OÜ. Nagu varasematelgi aastatel, jätkub pidu pärast aastavahetust, muusikat mängib siis DJ Erkki Sarapuu.