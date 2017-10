Tallinn otsib jõulupuud

Tallinna Kesklinna valitsus tegeleb juba paar nädalat Raekoja platsile sobiva jõulukuuse leidmisega.

„Kuna Leelo Tungal on luuletanud, et „Kõige ilusam jõulupuu linna ei tule...“, püüame pealinna esindusväljakule leida siis vähemalt paremuselt teise jõulukuuse,“ ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk. „Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema.“

Raekoja platsi jõulupuuks võib traditsioonilise kuuse kõrval sobida ka nulg. Valiku tegemisel arvestatakse puu välimust, hinda ja kaugust Tallinnast. Pakutav puu peab olema vähemalt 15–20 m kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama lagedal hästi juurdepääsetavas kohas ning mitte kaugemal kui 150 km Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis võivad takistada kraana tööd puu langetamisel ja pealelaadimisel. Jõulupuud võivad pakkuda maaomanikud või peab pakkujal olema maaomaniku kirjalik luba.

Kesklinna valitsus ootab pakkumisi kuni 20. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile Kylly.Annus@tallinnlv.ee.

Lisateavet antakse telefonidel 645 7251 ja 514 6612.

Jõulupuu püstitatakse Raekoja platsile 9. novembril.