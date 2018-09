Tallinn noortele vaba aja veetmise võimaluste lihtsustamist vajalikuks ei pea: uuest õppeaastast tõsteti huviringide tasusid

Hinnatõusu otsustab iga huvikool ise. Noorsootöö eest vastutav abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul kontrollib Tallinna haridusamet, et hinnatõus ei oleks liiga kõrge. Keskmiselt peaks tema sõnul hinnad tõusma kümme protsenti.

"Ega meie elukallidus on selline nagu see on. Kui meil igal aastal tõusevad mõned aktsiisid, elu läheb kallimaks, samas me vaatame, et keskmine palk üle Eesti läheb natuke kõrgemaks, siis ma arvan, et on möödapääsmatu, et ka huvikoolid tõstavad oma hindu," ütles Belobrovtsev ERR-ile.

Tallinna kunstikoolis õppimine maksab uuest kooliaastast 40 eurot kuus, see on viis eurot rohkem kui möödunud aastal. Selle põhjuseks on kooli direktor Toomas-Vahur Lihtmaa sõnul soov õppetöö valiteeti ja keskkonda parandada.

Tallinna võimud loodavad läbi hiljuti tekkinud noorte vägivallalaine esile tulnud noortekampade probleemidele lahenduse leidmisel eelkõige karistustele. Tallinna sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Tõnis Möldre ütles möödunud neljapäeval justiitsministeeriumis korraldatud ümarlaual, et probleemi lahendamiseks peaks neid karmistama.

Samuti on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf avaldanud hirmu selle ees, et hakatakse otsime noorte vägivallalaine valguses üles kerkinud probleemidega tegelemata jätmise eest vastutajaid.