Tallinn loodab sadama trammiliini rajada aastaks 2024

"Sisuliselt kuni Tartu maanteeni kulgev trammiliin on olemasoleva trammitee osa, edasi tuleks trammiliin mööda Rävalat, kuni oletame Radissoni hotellini, kust ta pööraks Laikmaasse. Sealt liiguks edasi Hobujaama ja mööda Ahtri, Jõe ja Laeva tänavat Mere puiesteele. Selline ring tekiks, mille kogupikkus on umbes 2,2 kilomeetrit," selgitas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

See annaks Novikovi sõnul tõuke nii trammiliini arengule terviklikult kui uutele inimestele, kes hakkavad elama sadama piirkonna arendusalas.

Praeguse versiooni kohaselt sõidab tramm kogu aeg maa peal. Novikov märkis, et kaaluti ka alternatiive, mis oleksid trammi sisuliselt metrooks muutnud, kuid nende hind oleks olnud umbes kümme korda kallim ning need oleksid vähemalt ehituse ajal linnaruumi kõvasti lõhkunud, mistõttu jäeti need valikust välja.

"Kui rahast rääkida, siis aus vastus on see, et praegu seda raha ei ole, aga esimesel võimalusel kavatseme seda taotleda nii Euroopa ühendamise rahastust, kust rahastatakse ka Rail Balticu projekti, kui hoida silmad lahti teiste rahastamisallikate koha pealt. Neid võimalusi on suhteliselt palju," lausus Rail Balticu projekti koordinaator Kristjan Kaunissaar.