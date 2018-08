Tallinn korraldab esimeste klasside õpilastele suure aabitsapeo

Peaesinejaks laval on seekord laste hulgas armastatud laulja Liis Lemsalu. Lapsi tulevad õnnitlema ka abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Kesklinna vanem Vladimir Svet.

„Esimene koolipäev on ülimalt tähtis iga lapse, aga ka tema vanemate elus. Soovime, et see jääks lastele kauaks ajaks meelde ühe toreda päevana, mida oma pere ja uute klassikaaslastega koos veedeti,“ rääkis Vadim Belobrovtsev. „Aabitsapeo traditsioon algas juba tosina aasta eest – alguses küll teise nime all – ning meil on hea meel, et aja jooksul pole huvi raugenud. See näitab, et kooli alguse ühine tähistamine on peredele vajalik. Ootame ka sel korral rohkelt peolisi, sest programm saab olema meeleolukas ja mitmekesine. Õnnelikku kooliteed kõigile vastsetele koolijütsidele, nende peredele ja õpetajatele!“

„Kesklinna valitsus soovib kõigile kooliminejatele edukat ja huvitavat, aga kindlasti ka turvalist kooliaastat,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. „Kõigile esmakordselt kooli minejatele meie linnaosas kingime omalt poolt lahedad helkurid, et nende koolitee kulgeks ohutult.“

Kahetunnise kontserdi sisustavad lisaks peaesinejale tantsijad ja lauljad Mustamäe Laste Loomingu Majast, Tallinna Huvikeskusest Kullo, Erahuvikoolist Meero Muusik, Tsirkusestuudiost Folie, Tallinna Kelmiküla Lasteaiast, Tantsuklubist Koit. Huvitavaid katseid näitab Kolme Põrsakese Teadusteater.