Tallinn kaalub turismimaksu kehtestamist

Kõlvart nentis: „Tallinnal kui turismisihtkohal läheb hästi. Seda näitab meile Tallinna külastavate turistide arv, mis eelmisel aastal oli 4,5 miljonit, see on 10 korda rohkem kui Tallinnas elanikke. Tallinn on populaarsuselt teine Läänemere kruiisisadam. Kümne aastaga on kahekordistunud kruiisireisijate arv jõudes käesoleval aastal 570 000ni. Majutusettevõtetes on ööbimiste arv kümne aastaga kasvanud poole võrra – 1,8 miljonilt 2,7 miljonini. Möödunud aastal toimus linnas üle 3700 konverentsiürituse. Tallinn on kasvamas edukaks konverentsilinnaks, millele annab olulise tõuke suurobjekti Linnahalli rekonstrueerimine kontserdi- ja konverentsikeskuseks. Linnahalli rekonstrueerimise eeldatava maksumuse suurusjärk on 100 miljonit eurot. Tallinn kuulub Euroopa kümne targa turismilinna hulka, mis tähendab, et Tallinn paistab silma ligipääsetavuse, kestliku ja jätkusuutliku arengu, digitaliseerumise ning kultuuripärandi ja loovuse kaasamises turismimajanduses osas.“

„Turism on maailmas üks kiiremini arenevaid majandusharusid ning üha rohkem kehtestatakse turisti maksu, linnamaksu, jätkusuutlikkuse maksu erinevates riikides. Euroopas on viisteist riiki, mis selliselt kohalikes omavalitsustes turismist teenitud tulu oma keskkonna hoidmiseks ning arendamiseks rakendavad,“ lisas linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.