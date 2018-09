Tallinn ja Pärnu soovivad arutelu turismimaksu üle

Mõlemad omavalitsusjuhid tõdesid, et kohalikele omavalitsustele on jäetud liiga vähe võimalusi rahakotti iseseisvalt täita. Suuremate omavalitsuste eelarvetesse toovad veidi lisatulu parkimistasu ja reklaamimaks, kuid peamiselt sõltutakse ikkagi üksikisiku tulumaksu protsendist, mida riik on valmis omavalitsustele andma. „Isegi uued poliitilised jõud peavad omavalitsuste autonoomia suurendamise all silmas üksnes tulumaksu protsendi suurendamist,“ ütles Kosenkranius.

Kõlvart on taas tõstatanud turismimaksu teema, mida ükski omavalitsus praegu kehtestada ei saa. Kosenkranius meenutas, et turismimaks oli Pärnus viimati jutuks seoses lennujaama ülalpidamiskuludega.

Tollaste arutelude käigus leidsid ettevõtjad, et turismimaks vähendaks hotellide külastatavust, kodumajutused seda ei maksaks ja maksu võiks kasutada sihtotstarbeliselt. Kui lennujaam enam tuge ei vaja, tuleks seda ettevõtjate hinnangul kasutada turismi edendamiseks.

Kõlvart sõnas, et samasugused argumendid on ettevõtjatel Tallinnas. „Samas ei tasu unustada, et kohalikud elanikud osalevad maksude kaudu keskkonna loomises, aga turistid ei osale,“ ütles ta.

Kodumajutus vajaks Kõlvarti jutu järgi nagunii kontrolli alla võtmist. Riik võiks olla sellest huvitatud ka tulumaksu, mitte üksnes turismimaksu pärast.

„Turismimaks on kahes kolmandikus Euroopa riikides, sellest suvest näiteks Vilniuses. Ei saaks öelda, et Vilnius on suurem turismimeka kui Tallinn,“ kõneles Kõlvart.