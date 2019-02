Tallinn ihub Eesti Raudteele kuuluvale kinnistule hammast

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Anni Martin ütles Delfile, et mõistab linna soovi maa-ala õiglase hinna eest omandada. "Tegu on Tallinna jaoks väga olulise kohaga, mille arendamiseks on linn teinud aastaid jõupingutusi. Ala korrastamine ja väljaarendamine aitaks senisest paremini siduda vanalinna Kalamaja ja sadama piirkonnaga ning elavdaks piirkonda märkimisväärselt."

Martin lisas, et muinsuskaitseamet toetab igati Tallinna püüdlusi selle kinnistu omandamisel.

Samas ei näe ta hoonete ajutise kaitse rakendamiseks otsest põhjust. "Kinnistu on juba praegu mitmekordsete muinsuskaitsepiirangutega kaetud. Tallinna vanalinna ala on asulakohana riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis. Hooned asuvad Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, mille kõik hooned on seaduse mõistes võrdsustatud mälestisega. Lisaks läbib nende hoonete asukohta ka 13.-18. sajandist pärinev vallikraavi ala, mis on omakorda veel ka ehitismälestis."

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles sõnas, et Tallinna linnavalitsusega on kinnistu osas läbirääkimisi peetud juba mõnda aega.

Küsimusele, miks Eesti Raudtee ei soostu kinnistut väljaspool enampakkumist linnale müüma, vastas ta: "Ettevõtte seisukoht on siiski, et enampakkumisel selguks Suurtüki 12 õiglane turuväärtus ning samuti tagaks avalik enampakkumine võimaluse ka laiemale ringile huvilistele kinnistu endale soetada."

Lilles lisas, et riigiettevõttena peab Eesti Raudtee oluliseks konkurentsi edendamist ja vara müügiga seonduvate tehingute läbipaistvust.

"Mis puudutab Tallinna linnavalitsuse tegevust muinsuskaitse osas, siis usume, et linn kasutab oma õigust nõnda talitada," ütles Lilles.

Uue enampakkumise alghind ning tähtaeg ei ole veel teada.

Seadusest tulenevalt on kinnistule, millel paikneb kinnismälestis, riigil ja seejärel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus.

Täiendava selguse mõttes tegi muinsuskaitseamet ka avalduse ostueesõiguse kande lisamiseks kinnistusraamatusse.