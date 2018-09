Tallinn ehitab Viljandi maantee kergliiklustee ja Järve terviseraja viadukti

See on osa ümber Ülemiste järve kavandatavast kergliiklusteest ja Tallinna eri terviseradade kergliiklusteedega ühendamisest.

Projekti raames valmib 2,6 kilomeetri pikkune ja 4 meetri laiune asfaltkattega Viljandi maantee kergliiklustee lõigus Valdeku tänav - Pärnu maantee, mille mõlemal pool on 0,75 m laiused graniitsõelmetest jooksurajad.

Kergliiklustee jääb Viljandi maantee idapoolse metsatuka ja Ülemiste järve kaitsevööndi vahelisele alale.

Uuele lõigule rajatakse ka viadukt, ühendamaks Viljandi mnt kergliiklusteed Järve terviserajaga. Kergliiklustee valmib järgmises juulis, selle rajamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on oluline, et linna kergliiklusteed oleksid kvaliteetsed ja omavahel ühendatud.

„Linnaelanike küsitlustest on selgunud, et inimesed soovivad pikisilmi uusi kergliiklusteid ja ka nende ühendusi eri terviseradadega. Seetõttu on linnavalitsuse eesmärk arendada läbimõeldud kergliiklusteede võrku ja leida paremaid võimalusi keskkonnasõbralikuks liiklemiseks.“

“Kõnealune lõik ja viadukt on samm lähemale eesmärgile rajada ümber Ülemiste järve kergliiklustee ja ühendada Tallinna eri terviserajad. Tallinna Kommunaalamet koostöös sihtasutusega on rajanud head võimalused liiklemiseks Rahumäelt Hiiule ning läbi Nõmme Merimetsa terviserajani ja Stroomi rannani,“ ütles Eesti Terviserajad SA nõukogu esimees Rait Pallo.

“Järgmisena ootab ehitusjärge lõik, mis ühendaks uue Järve terviseraja viadukti ja kergliiklustee turvaliselt ja mugavalt Järvevana kergliiklusteega.

Projekteerimises on ka kergliiklustee Liivametsa-Männiku-Pärnu mnt, mis sisaldab ka tunneleid Liiva raudteejaama ja Männiku tee alt,” lisas Eesti Terviserajad SA juhataja Alo Lõoke.