Tallinn avaldab toetust Loomuse korraldatavale meeleavaldusele hiigelakvaariumi vastu

Loomade eestkoste organisatsioon, MTÜ Loomus korraldab homme, 29. märtsil meeleavalduse, et survestada EASi ja planeeritava meelelahutuskeskuse Sea Star meeskonda loobuma ookeanikalade akvaariumi loomise plaanist. Tallinna linnavalitsus avaldab homsele aktsioonile ja Loomusele toetust.

Tallinna linnavalitsus ei toeta ookeanikalade akvaariumi rajamist Eestisse. Roheliste erakonna juht ja Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova nentis linna seisukohta põhjendades, et tundlike olendite ekspluateerimine inimeste meelelahutamiseks ei ole õige. “Inimestel ei ole moraalset õigust vangistada tundlikke olendeid klaaspurki, kus ei suudeta tagada nende heaolu. See ei ole ei eetiline ega progressiivses ja rohelise mõtlemisega riigis kohane,“ ütles Izmailova.

Abilinnapea sõnul on trend Euroopas praegu vastupidine ja selliseid asutusi pigem suletakse. “Meritähe keskuse avamine ei mõjuks ka Eesti mainele kuigi hästi. Maailmas on hakatud järjest enam taipama, et eksootiliste loomade uurimiseks ei ole vaja neid loomulikust keskkonnast eraldada,” lisas Izmailova.

2016. aastal teatas Tallinn, et ei anna avaliku ürituse lube etendustes metsloomi kasutavatele tsirkustele. Selle otsusega näitas linn oma meelsust loomade kasutamise kohta meelelahutuslikel eesmärkidel. „Samast põhimõttest lähtudes ei tohiks rajada suurt külastuskeskust akvaariumitega, kus on planeeritud hailiste ja railiste eksponeerimine,“ märkis abilinnapea.