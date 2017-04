Tallinki laevad Romantika ja Baltic Queen väljusid Stochkolmi sündmuste tõttu pool tundi graafikust hiljem

Seoses rünnakuga Stockholmi kesklinnas väljusid täna kruiisilaevad Romantika ja Baltic Queen Stockholmist 30 minutit hiljem.

Tallinki pressiesindaja kinnitas ka Delfile, et seoses kesklinnas toimunuga oodatakse veidi ka hilinejaid, kes ei saa ühistranspordiga liikuma.

Lisainfo kõnekeskusest tel +372 640 9808.

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka.

Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.