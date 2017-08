Tallink terrorirünnakute valguses turvameetmeid ei karmista ehk reisilaevadele pääseb suht hõlpsalt

Eestile aina lähemale jõudnud terrorirünnakute valguses ei ole politsei sõnul ohutase Eestis tõusnud ning ka laevareiside puhul turvakontrolli ei tõhustata.

Praegu saavad laevaga Helsingisse või Stockholmi sõitvad inimesed pardale suurema turvakontrollita. Näiteks ei kontrollita laevareisijate kotisisu ega neid ise metallidetektoriga. Hiljuti Turus aset leidnud rünnaku valguses, kus surma sai kaks ja haavata kaheksa inimest, tõhustas Tallink Turu-Stockholm liini turvameetmeid.

"Eelmisel reedel Turus aset leidnud sündmuste valguses ning Soome ametivõimude soovitusi järgides tõhustas ka Tallink tol reedel Turu-Stockholm liinil turvameetmeid oma reisijate ning töötajate turvalisuse tagamiseks. Meetmete hulka kuulus reisidokumentide kontrolli tõhustamine Turu-Stockholm liinil ning lisa-turvatöötajate paigutamine laevadele," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Link ütles, et Tallinki Eesti marsruudid ei vaja Turus toimunud rünnaku pärast tõhustatud turvameetmeid. Ta lisas, et Eesti marsruutidel oli juba enne Turu sündmusi seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega tõhustatud kontroll piiril olemas: kuni 2017. aasta lõpuni peavad kõik laevareisijad olema valmis reisidokumentide kontrolliks.

Eestile aina lähemale jõudnud terrorirünnakute valguses ei ole politsei sõnul ohutase Eestis tõusnud, kuid seoses eesistumise ja suviste rahvarohkete sündmuste tõttu on patrullide arvu Tallinnas, sadamas ja lennujaamas siiski suurendatud.

Loe veel

"Politsei roll on koguda teavet ja tabada ebaseaduslikke piiriületajaid või piiriülese kuritegevusega tegelejaid, samuti tagada avalikku korda ja teha liiklusjärelevalvet. Selleks kontrollivad ametnikud pisteliselt sadamas nii reisijaid kui ka sõidukeid," ütles Politsei- ja piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme. Ta lisas, et see kõik toimub tihedas koostöös vedajate, sadama ja naaberriigi riigiasutustega.

"Vaba liikumise tingimustes on oluline tihe infovahetus, mis Eesti ja Soome ametiasutuste vahel toimib tõrgeteta," sõnas Veerme.