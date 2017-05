Talgupäev täies hoos: muu hulgas on leitud töökorras ader, kaks gaasimaski ja pudelipostiga venekeelne armastuskiri

Tänane Teeme Ära talgupäev käib täie hooga kõikjal üle Eesti ja on siiani sujunud tõrgeteta. Tartusse talgupäeva staapi laekunud info kohaselt on talgulisi tulnud paljudesse kohtadesse oodatust rohkem, täpsem ülevaade osalejate arvust maakondade kaupa selgub õhtul kella kuueks.

Vahetuid emotsioone otse talgupaikadest saab jälgida talguveebist.

Vilsandil leiti talgute käigus pudelipostiga venekeelne armastuskiri, Märjamaa vallas töökorras ader ja kaks gaasimaski, Ida-Virumaal leiti halli värvi kass, Pärnust bikiinid, Järvamaalt kaks avamata Aramise pudelit, Valgamaal leidis aga noormees üles anda kanduma läinud dokumendid.

Värskeid muljed ja siirast rõõmu ühistest talgutegudest kostub igast Eestimaa nurgast. Talgulised kiidavad head talguilma ja talgujuhte, kes on teinud head tööd talgute ettevalmistamisel. Paljudes talgupaikades süüakse praegu talgusuppi ja muud head paremat, mis perenaised lõunalauale toonud. Tänavune talgumenüü on rikkalik: menukaima talgusupina nimetatakse seljankat, borši ja hernesuppi, kuid talgulaualt leiab ka läätsesuppi, püreesuppi, lambasuppi, kanasuppi ja kukesuppi. Lääne-Nigulas pakutakse aga kuulsat Maiu suppi, mida keedeti 190 liitrit. Ellamaa rahvas sööb seemnesepikut ja talgupirukat, pakutakse ka spinati-fetajuustu pirukaid, läätsepestot, pilaffi, suitsuliha, suitsuräime, karulauguvõid jm koduseid maitseelamusi. Magusatest küpsetistest on levinumad erinevad koogid ja kringlid, tehakse ka pannkooke. Raplamaal Tõrmas lõigati just lahti tort maasikatega. Paljudes kohtades köeb saun, mõnes ka suitsusaun. Talgulistele on isegi pruulitud koduõlut.

Toredaid talguleide koguneb väga mitmesuguseid: mitmel pool on leitud, et talgute käigus püstitatud lipumasti tõmmatud EV100 logoga mastivimpel loob väga erilise tunde, nii et mõnes kohas on isegi hümni lauldud. Puka vallas leiti talgutelt koos arheoloogiga kiviaja potikilde, Jõelähtmel leidis üks proua talgute käigus üles oma koduvõtmed, mille ta sügisel ära kaotas. Tallinnas ja Nabalas leidsid aga osalejad talgutel 20 eurot. Neid ja teisi värskemaid noppeid talgupäevast leiab talguveebist.

Suurematest äpardustest ei ole täna teada antud, eile tegi aga talgulõkkest lendu tõusnud tulekukk kurja Suure-Jaanis ja Avinurmes. Ridala vallas leiti talgute käigus suurtükimürsk. Talgupäeva meeskond koos Päästeametiga kutsuvad veelkord üles järgima hoolega ohutusnõudeid, eriti tule tegemisel, sama tähtis on tagada talgutel ka veeohutus ja tööohutus. Lõhkekeha või seda meenutava objekti leidmisel ei tohi seda puudutada, vaid tuleb minna kaugemale ja anda leiust kohe teada Päästeameti numbril 112. Katmata luukidega kaevudest või muudest ohtlike rajatistest tuleks teatada päästeala infotelefonile 1524. Suure tähelepanuga peab jälgima ka lapsi, eriti veekogude ääres. Päästeameti Põhja regiooni spetsialistid hoiavad sel nädalavahetusel lõketel silma peal, andes sellega täiendava panuse turvalise talgupäeva õnnestumiseks.

Talgulised on oodatud jagama oma muljeid ja talguleide siin. Pilte saab jagada talgupäeva FB lehel (#teemeära2017) või saata oma piltide lingi e-postiga aadressile info@teemeara.ee (juurde märkida talgute nimi ja koht). Talgupäeva videod võib üles laadida Youtube’i (www.youtube.com/), märksõna ”Teeme Ära 2017”. Talgujuhtide tagasisidet ootame siin.

Lõunase seisuga oli Teeme Ära kodulehele kirja pandud 2110 talgut, millest eelregistreerumise järgi võtab osa üle 26 000 eestimaalase – täpsem osalejate arv selgub õhtul kella kuueks.

Teeme Ära talgupäev peetakse traditsiooniliselt mai esimesel laupäeval ning iga kogukond saab ise otsustada oma talgutööd ja tegemised. 2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4% eestimaalastest.