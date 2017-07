Taksojuhist kandidaat pakub muresid kurtvatele linlastele tasuta sõitu

Mustamäe taksojuht Vsevolod Jürgenson kandideerib sügisel kohalikel valimistel. Ta lubab iga päev välja jagada ühe tasuta taksosõidu inimesele, kes jagab tema Facebooki seinal mõtteid selle kohta, mis võiks Mustamäel parem olla.

"Mul on au kandideerida Keskerakonna nimekirjas Mustamäel," rääkis Jürgenson. Kuna ta tahab teada, mis Mustamäe inimestele nende kodukandi juures meeldib ja mis mitte, pani ta üles kuulutused, kus lubab inimestele tasuta taksosõitu.

"Kui inimesed kirjutavad mu Facebooki lehele, mis on nende mured, mis meeldib Mustamäel, mis mitte, siis üks kord päevas valin välja inimese, kelle viin tasuta Mustamäelt sinna, kuhu tal vaja on," rääkis Jürgenson.

Selle jaoks pani ta ka tänavale üles reklaami, kus kutsub broneerima tasuta sõitu. Ta ütles, et reklaam on üleval teist päeva ja seni väga palju kõnesid veel pole.

Ta ütles, et on juba kaks kuud kohalike valimiste kampaaniat teinud. Tal on oma pastakad ja visiitkaardid, mida ta inimestele jagab. Ta on neid jaganud nii oma majas kui poodide ja bussipeatuste juures. Kolm kuud kandideerimist on veel ees, mistõttu ta mõtleski laiendada kampaaniat oma taksosse.

Ta kinnitas, et talle Mustamäe meeldib ja tal on kavas valimistel osaleda järgmised 40 aastat.

Senine kogemus ütleb, et kõige rohkem palusin inimesed pinke, näiteks kodu ja kaupluse vahele, sest paljud vanainimesed ei jaksa pikalt käia. Samuti taheti juurde mänguväljakuid lastele. Päris palju oli ka inimesi, kes olid oma kodukohaga rahul ega tahtnudki midagi. Mõne mure oli rohkem isiklikku laadi.



Jürgenson teatas hiljuti ka teisest uudisest, nimelt saab tema taksos maksta ka krüptoraha bitcoiniga. Jürgensoni teatel on ta maailma esimene taksojuht, kes võtab vastu bitcoini.