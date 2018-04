Taksojuhid on mitmeid kordi sünnitama minevaid naisi ITK ees vale ukse ette viinud

Pilt on illustreeriv Foto: Eero Vabamägi

Tuleb välja, et ka varem on taksojuhid sünnitama minevaid naisi Ida-Tallinna Keskhaiglas vale ukse ette sõidutanud. Ometigi on haigla ümbruses mitmeid viitasid ja silte ning ka ITK raseduse äpp annab juhised kohalejõudmiseks.