Taksofirma juht: keegi ei suuda kontrollida, kas kokkuleppevedaja sõidab oma autoga või mitte

Eesti ühe suurima taksofirma juhi sõnul on kokkuleppeveod eelnõu järgi ikkagi väga sarnased taksoteenusele.

AS Tallink Takso juhatuse liikme Tõnu Uusmaa hinnangul pole viimased paar aastat taksoturul seadust järgitud. „Sellest omakorda on tulenenud ebavõrdne konkurentsiolukord, kus justkui ühe sektori edendajad peavad järgime erinevaid karme nõudmisi, aga teise sektori edendajad saavad kuidagi teisiti hakkama,“ sõnas ta. „See on ebaaus, kuna päeva lõpuks kajastub see kõik hinnas, millega teenust osutatakse.“

Taksoteenuse pakkujatele esitatavaid nõudmisi on Uusmaa sõnul oluliselt rohkem kui sõidujagamise puhul, mis muudab taksoturule sisenemise oluliselt keerulisemaks. „Kusjuures teenus, mida hakatakse osutama, on ikka väga sarnane taksoteenusele,“ tõdes ta.

Taksoteenuse ja sõidujagamise erinevuseks ei saa tema arvates tuua ainult seda, et üht saab justkui tellida elektroonilise platvormi kaudu ja teist mitte – taksoteenuse edendajad on juba mõnda aega panustanud just elektroonilisse tellimuse platvormi ja seda tehakse ka edaspidi.

„Taksoteenuse puhul on kindel reegel, et sõidutulemuse ütleb kliendile taksomeeter, mille tulemuse arvutus on kalibreeritud ning mille üle peetakse järelevalvet. Sõidujagamise puhul tuleb hind kliendile elektrooniliselt - vastavaid koordinaate läbides, millele on lisatud kasutatud ajaühik,“ selgitas Uusmaa. „Kusjuures kordajad, mis hinda suurendavad, sõltuvad nõudluse ja pakkumise vahekorrast, mida ei ole tänaseks kuidagi reguleeritud.“

Ta kinnitas, et taksofirma toetab kokkuleppevedude seadustamist, kuid seda moel, et kõik seda ka järgiksid. „Kas meil on mõtet seadusse kirjutada, et kokkuleppeveo tegemiseks pead olema autoomanik või vastutav kasutaja, kui me seda niikuinii kontrollida ei suuda,“ küsis Uusmaa. „Sellega me devalveerime seadust ennast.“