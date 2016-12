Taizé vennaskonna liikmed külastavad Eestit

Es​maspäeval, 2. jaanuaril saabub Eestisse rühm vendi Taizé kloostrist Prantsusmaalt eesotsas prior Aloisiga.

Taizé on Prantsusmaal Lõuna-Burgundias asuv küngas, mis on koduks rahvusvahelisele oikumeenilisele kogukonnale. Kloostri rajas sinna 1940ndatel aastal Šveitsist pärit vend Roger. Vennad on pühendanud kogu oma elu kõige materiaalse ja vaimse jagamisele, tsölibaadile ja väga suurele lihtsusele. Tänapäeval koosneb vennaskond rohkem kui sajast vennast, kes on tulnud katoliiklikust ja mitmest protestantlikust kirikust ning esindavad enam kui 25 rahvust. Nende igapäevase elu keskmeks on ühispalvused kolm korda päevas. Vennad elatuvad oma tööst. Mõned neist elavad väikeste rühmadena – „vennaskondadena” – väga vaeste keskel.

Alates 1950ndate aastate lõpust on kümned tuhanded noored paljudest riikidest leidnud tee Taizésse, et võtta osa iganädalastest kohtumistest palvete ja arutluste keskel. Lisaks sellele külastavad vennad erinevaid riike ja korraldavad väiksemaid ja suuremaid kokkutulekuid Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Euroopas, mis on üks osa „maapealsest usalduse palverännakust”.

Sel aastavahetusel on tuhanded noored üle Euroopa ja kaugemaltki kogunenud Läti kristlike kirikute ja Taizé vennaskonna kutsel Riiga, kust vennad kokkutuleku lõppedes Eestisse tulevad.

Vendade osavõtul toimub kõigile avatud palvus Tallinna Jaani kirikus algusega kell 19. Palvuse järel on soovijatel võimalik vendadega kohtuda.