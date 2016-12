Tais suri ilmselt üledoosi tõttu noor Eesti turist

Tais leiti hotellitoast surnuna 20-aastase Eesti turisti surnukeha. Kohaliku politsei sõnul on kõige tõenäolisem surma põhjus kokaiini üledoos.

Surnukeha leidis eile lõuna ajal hotelli töötaja, kui läks tuba koristama. Surma uuriva politseiniku sõnul lebas mees põrandal külili, vahendas välismaalaste surmi Tais kajastav portaal.

Esialgsetel andmetel oli noormees surnud olnud juba mitu päeva. Toast leiti üks kilogramm valget pulbrit, mis politsei hinnangul on kokaiin. Laualt leiti veel väike kaalude komplekt, lusikas, must rahakott ja niiske rätik. Politsei hinnangul pole põhjust arvata, et mees oleks surnud kuriteo tagajärjel.

Gregori-nimeline noormees läks Rayong's Tapthongi piirkonnas asuvasse hotelli 18. detsembril, möödunud pühapäeval. Ta pidi lahkuma eile, mil ta aga hotellitoast surnuna leiti. Ilmselt suri mees samal päeval, kui end hotelli sisse kirjutas.

Politsei teeb surma põhjuse väljaselgitamiseks lahkamise. Laualt leitud pulber saadeti samuti analüüsimisele.