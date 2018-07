Tais elav eestlane: jalkapoiste päästmine õnnestus üle noatera! Vihmasaju korral olnuks lootusetu nad sealt välja aidata

Tais Phuketis elava reisikorraldaja Andres Vingi sõnul valitseb riigis pühademeeleolu pärast seda, kui operatsioon jalgpallipoiste ja nende treeneri päästmiseks üleujutatud koopast lõppes edukalt.

Ving ütles Delfile, et praegu on tunda pingelangust. "Kõige suurem operatsioon on möödas, nüüd kujunevad välja ka need kangelased. Üks Tai sukelduja, kes sai õnnetult hukka, kui ta hapnikuballoone paigaldas, lisaks veel see Inglise sukelduja, kes kõige esimesena nende poisteni jõudis ja siis poisid loomulikult ise, vanemad on üliõnnelikud," rääkis ta.

Tais Vingi sõnul keegi tänu võlgu ei jää. "Kindlasti minnakse ka templitesse nüüd, munkadele viiakse almuseid. Nad palvetasid ju kogu see aeg, mis need poisid seal seal koopas olid," sõnas ta.

Meeleolu riigis meenutab Vingi sõnul rahvuspüha ja inimesed on väga rõõmsad, et poisid sealt koopast elusalt välja toodi.

Ilm on Tais praeguseks muutunud halvaks ja hakkas jälle sadama. "Põhimõtteliselt võib öelda nii, et kas see palvetamise jõud või inimeste heasoovilikkus hoidis need vihmapilved tagasi," sõnas Ving.

"See oli ime, et oli selline paus ja selline moment, kus ei olnud neid troopilisi vihmasid," märkis Ving. Kui troopilised vihmad oleks olnud, siis põhimõtteliselt ei olekski saanud neid poisse sealt välja tuua," nentis ta.