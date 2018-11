Taimetoidumessi külastas 6500 huvilist Eestist ja välismaalt

Messil sai uudistada kodu- ja välismaist vegantoodangut, nii soolast kui ka magusat. Esindatud olid ka veganjalanõude, -riiete, -aksessuaaride ning -kosmeetika ja -kodukeemia pakkujad. Avatud oli kohvikuala ja vestlusringid, toimus mitmeid loenguid ja vaadata sai kuulsa dokumentaalfilmi ”The End of Meat” ("Liha lõpp") Eesti esilinastust.

Kuigi Taimetoidumess 2019 saab toimuma vastavalt traditsioonile taaskord novembri esimesel nädalavahetusel, lubati messi lõppedes, et oodata on ka suurt suvefestivali. “Järgmise aasta messi ja suvefestivali korraldamine on juba alanud,” kinnitasid korraldajad.

Taimetoidumess 2018 suursponsor on Sea Crunchy, toetajad Noesis Foods OÜ, Svenska Bioforce AB Eesti filiaal, Vigri kohvik, Biomarket, Original Sokos Hotel Viru, Herbi ja Kultuurikatel.