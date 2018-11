Täiendav ravimihüvitis on aidanud rohkem kui sadat tuhandet inimest

„Kõige suurem tervishoiukulu inimeste jaoks tuleb tihtipeale retseptiravimite ostust, eriti kroonilistele haigetele. Ja neile on uue aasta algusest rakendunud täiendav ravimihüvitis olnud suureks toeks,“ sõnas tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Täiendav ravimisoodustus aitab eelkõige kroonilisi haigeid, kes peavad sageli kasutama mitut ravimit ja kelle väljaminekud on seetõttu suured.

„Soovisime lisasoodustusega tagada, et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata. Praegu näemegi, et võrreldes eelmise aastaga on rohkem inimesi oma retseptiravimid välja ostnud,“ märkis Keili Kõlves Haigekassast.

Haigekassa rõhutas, et oluline on osta ja kasutada ravimeid nii nagu arst on ette kirjutanud. „Aasta lõpus ravimeid väga pikalt ette osta ei ole mõtet. Suurema koguse ette soetamine võib lõppeda sellega, et ravimid jäävad kappi seisma, kui arst muudab raviskeemi või saab inimene terveks. See kulutab asjatult nii patsiendi enese kui kõigi Eesti inimeste ühist ravikindlustusraha,“ tuletas Kõlves meelde.

Tänavu 1. jaanuarist vähendas haigekassa oluliselt määrasid, millest alates täiendav ravimihüvitis inimesele kehtib. Eelmisel aastal tuli lisasoodustuse saamiseks retseptiravimeid osta 300 euro eest. Seejärel oli inimestel võimalik täiendavat hüvitist haigekassast taotleda, kuid selleks tuli esitada avaldus.

Selle aasta algusest on apteegis retseptiravimile täiendava soodustuse arvutamine automaatne. Kui inimene on jooksval kalendriaastal ostnud retseptiravimeid saja euro eest, kehtib tema kanda jäänud omaosalusele lisasoodustus 50%. 300 euro eest ravimeid soetades kehtib patisendile maksta jäänud summale 90% lisasoodustus. Lisasoodustus kehtib kalendriaasta lõikes ehk täiendava soodustuse saamise piirid arvestatakse alates 1. jaanuarist.