TAI korraldab Ristiku põhikoolis kohtumise süstlavahetuspunkti teemal

Tervise Arengu Instituut korraldab reedel, 7. aprillil kell 18 Ristiku põhikoolis kohtumise kõikide huvitatud osapooltega, et tutvustada seniseid ja tulevasi tegevusi kahjude vähendamise keskuse avamiseks Sitsi asumis.

Viimastel nädalatel on paljude Sitsi asumi elanikeni jõudnud teave, et TAI on avamas aadressil Sitsi 28 kahjude vähendamise keskust, mida nimetatakse ka süstlavahetuspunktiks.

TAI avalike suhete juhi Maris Jakobsoni sõnul keskendus kahjude vähendamise keskusele uute ruumide otsimisel sellele Põhja-Tallinna piirkonnale, kus vastavalt meie poolt sügisel läbiviidud riskianalüüsile „Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad riskid Tallinna näitel“ on probleem kõige teravam ja vajadus teenuse järgi kõige suurem. Selle piirkonna keskpunktiks on Sitsi asum.

Hetkel käivad läbirääkimised ruumide osas ning Sitsi 28 on üks tõenäoline asukoht. "Võime kinnitada, et läbirääkimised ei käi kogu aadressil Sitsi 28 asuva äripinna osas, vaid ainult ligi 80 ruutmeetri suuruste eraldi sissekäiguga ruumide osas. Ka ei ole Sitsi 28 aadressile planeeritud tuua üle kõiki teenuseid, mis varasemalt asusid aadressil Erika 5a. Asendusravi teenust pakutakse juba alates detsembri lõpust aadressil Paldiski mnt 36a. Uut kodu otsime ainult kahjude vähendamise keskusele, milles nõustatakse narkootikume tarvitavaid inimesi. Planeeritava keskuse võimalike külastajate arv on kordades väiksem kui Erika tänaval," sõnas Jakobson.

Kõiki huvitatuid kutsutakse arutelule reedel, 7. aprillil kell 18 Ristiku põhikoolis (Ristiku 69, Tallinn).

Kohtumisel osalevad TAI ning Kesklinna politseijaoskonna esindajad. Samuti oleme palunud kohtumisele sõltlastega töötavate organisatsioonide esindajad.

Enne kohtumist kogukonnaga keskust ei avata.