TAI korraldab hanke mobiilsete süstlavahetuspunktide ostmiseks

Tervise arengu instituut (TAI) kavatseb hiljemalt septembri lõpus välja kuulutada hanke, et soetada kaks eriotstarbelist bussi narkokahjude vähendamise teenuse pakkumiseks Tallinnas.

TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova ütles ERRi raadiouudistele, et kui kõik läheb plaanipäraselt, saab bussid kasutamisele võtta järgmise aasta kevadel.

"Seda tüüpi bussid oleksid eestis esmakordselt. Varasemalt on küll võetud teatud perioodidel kasutusele ümberehitamata busse, milles on teostatud süstlavahetusteenust. See, mida me praegu soovime, on et oleksidki juba spetsiaalselt selle teenuse jaoks ettevalmistatud bussid, kus oleks samaaegselt võimalik töötada mitme inimesega, pakkuda mitut teenust ja see oleks Eestis esmakordselt," ütles Kurbatova.

Kurbatova hinnangul võiks ühe sellise bussi maksumus olla 40 000 euro kandis. Sellisest bussist võiks Kurbatova hinnangul päevas läbi astuda umbes 30 inimest.

Ennekõike hakkavad bussid Kurbatova sõnul teenindama neid piirkondi, kus täna ei ole statsionaarseid teenuseid.

Möödunud nädalal ütles Tallinna abilinnapea Merike Martinson, et toetab teenuse kiiret käivitamist. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on busside näol tegu hea täiendusega, mis aga ei asenda statsionaarseid keskusi.

Uudis on refereeritud ERRi uudisteportaalist.